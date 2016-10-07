Ön libero her zaman ilk tercihim

Kartal'da savunmanın değişik yerlerinde görev yapan Necip Uysal her göreve hazır olduğunu söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Bugüne kadar stoper,sağ bek, sol bek ve ön liberomevkilerinde görev yaptım. Her pozisyonauyum sağlarım" diye konuştu.
BEN GÖREVE HAZIRIM Necip Uysal buna rağmen ön libero pozisyonunun her zaman için ilk tercihi olduğunu vurgulayarak, "Bu pozisyonda kendimi daha rahat hissediyorum. Yeteneklerimi daha iyi gösterebiliyorum. Buna rağmen hocam görev verirse kale hariç her yerde görev yaparım. Önemli olan Beşiktaş'ın başarısı. Hocam ne zaman nerede görev verirse ben her zaman hazırım" ifadesini kullandı.
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