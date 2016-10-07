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Obra’dan 5’i bir yerde

Anadolu Efes’i yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan F.Bahçe’nin coachu Obradovic, takımının başında 5. kupasına ulaştı.

Obra’dan 5’i bir yerde
32. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Anadolu Efes'i 77-69 yenerek kupayı müzesine götüren Fenerbahçe'de zaferin sevinci yaşanırken, başantrenör Zeljko Obradovic'in başarısı dikkat çekiyor.

18 KUPANIN 5'İNİ KAZANDI
Sarı-lacivertli takımın başına 2013-14 sezonunda gelen efsane coach, 3 yılda takıma 5 kupa (Kulüp tarihindeki 18 kupanın 5'ini) kazandırdı. Sırp çalıştırıcı, Fenerbahçe ile 2 şampiyonluk yaşarken, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Türkiye Kupası kazandı. Obradovic, Fenerbahçe'yi Avrupa'da da yükselişe geçirdi. Deneyimli hoca ile Fenerbahçe daha önce fazla ilerleme başarısı gösteremediği THY Avrupa Ligi'nde de istikrarlı başarıyı yakaladı ve son iki sezonda üst üste 4'lü finalde yer aldı. Kanarya, Avrupa'nın en büyüğü olma şansını bu yıl finalde son saniye basketiyle kaybetti.
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