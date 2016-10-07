Obra’dan 5’i bir yerde

32. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupasımaçında Anadolu Efes'i 77-69yenerek kupayı müzesine götüren Fenerbahçe'dezaferin sevinci yaşanırken, başantrenörZeljko Obradovic'in başarısıdikkat çekiyor.
18 KUPANIN 5'İNİ KAZANDI Sarı-lacivertli takımınbaşına 2013-14 sezonundagelen efsane coach, 3 yılda takıma5 kupa (Kulüp tarihindeki18 kupanın 5'ini) kazandırdı.Sırp çalıştırıcı, Fenerbahçeile 2 şampiyonluk yaşarken, 2 CumhurbaşkanlığıKupası ve bir Türkiye Kupasıkazandı. Obradovic, Fenerbahçe'yiAvrupa'da da yükselişe geçirdi. Deneyimlihoca ile Fenerbahçe daha önce fazla ilerlemebaşarısı gösteremediği THY AvrupaLigi'nde de istikrarlı başarıyı yakaladı veson iki sezonda üst üste 4'lü finalde yeraldı. Kanarya, Avrupa'nın en büyüğüolma şansını bu yıl finaldeson saniye basketiylekaybetti.
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