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Muslera’yı geride bıraktı sırada Sneijder var

Bruma’nın formalarına taraftarlar hücum ediyor. Portekizli yıldızın forma satışı Muslera’yı geçerken, Sneijder’e de çok yaklaştı.

Muslera’yı geride bıraktı sırada Sneijder var
Sezonun parlayan yıldızı Bruma'nın müthiş performansı na da çok olumlu yansıdı. 20 numaralı Bruma formalarına taraftarlar çok büyük ilgi gösterirken, satışlar şimdiden Muslera formalarını geçmiş durumda. Portekizli yıldızı sadece Sneijder geride bırakabildi. Genel forma satışları ise daha şimdiden 100 bini yakalamak üzere... Geçen sezon 4. Yıldızlı formalar ilk kez satışa çıktığı için elde edilen gelir, son yılların en yüksek rakamı olmuştu. Bu sezon ise 4 yıldızın yan yana gelmesi ile ve Bruma'nın parlaması ile önümüzdeki haftalarda geçen yılın rakamlarını üstüne çıkılması planlanıyor.

HABER: Savaş ÇORLU FOTOĞRAF: Raşit ATEŞ
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