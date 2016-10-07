Kapı gibi yıldız adayı

Galatasaray Teknik Direktörü JanRiekerink, milli maç arasında altyapıdakiyıldız adaylarına kapıları açtı... Hollandalıhocanın A takımla birlikte idmanlaraçıkardığı isimler arasında en çok dikkat çekeni2002 doğumlu Mustafa Kapı oldu.Orta alanın ortasında görev yapan14 yaşındaki Mustafa, Florya'daherkesin üzerine titrediğibir isim.
TEKNİĞİ SÜPER 2013 yılında Denizlispor'da yıldızı parlayan ve büyük uğraşlar sonrasında Galatasaray'a kazandırılan Mustafa müthiş tekniği ve yaşına göre güçlü fiziği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik direktör Riekerink'in önümüzdeki günlerde genç yıldızı daha sık idmanlara çıkarması bekleniyor.
İDMANLARA ÇIKACAK DAHA ÇOK İSİM VAR Riekerink idmana çıkardığı genç isimler hakkında konuştu... Hollandalı hoca, "Altyapıda daha ilerleyen günlerde A takıma çıkacak kadar yetenekli pek çok isim var. Mustafa'ya çok yetenekli olduğunu söyledik. Büyük oyuncularla antrenmana çıkıyor. Hem çok iyi bir tecrübe oluyor hem de ödüllendirmiş oluyoruz" dedi.
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