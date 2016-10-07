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Fener’in gözü gurbette

Hoffenheim formasıyla etkileyici bir futbol oynayan genç yıldız, ’nin radarına girdi. Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçerek görüşmelere başladı.

Fener’in gözü gurbette

Orta alanda yaşanan büyük sıkıntıyı ara transfer döneminde çözmek için kolları sıvayan Fenerbahçe gözünü Almanya'ya dikmiş durumda... Borussia Dortmund formasını giyen Nuri Şahin için girişimlere start veren Sarı-Lacivertliler, şimdi de bir başka gurbetçiyi listesine aldı. Yönetim, bu sezon Hoffenheim formasıyla çok önemli bir çıkış yakalayan Kerem Demirbay'a göz koydu. Orta alanda hem defansif hem de ofansif özellikleriyle dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Bundesliga'da Hoffenheim formasıyla oynadığı 4 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Kerem Demirbay, Türkiye U21 Takımı formasını da 2 kez giydi.

SEZON BAŞINDA HAMBURG'DAN AYRILDI
Borussia Dortmund altyapısında yetişen Kerem, ardından Wattenscheied'te oynadıktan sonra Hamburg'a transfer oldu ve profesyonelliğe adım attı. Düsseldorf'ta kiralık olarak forma giyen genç futbolcu bu sezon başında 1.7 milyon Euro karşılığında Hoffenheim'a transfer oldu. 1.85 boyundaki Kerem Demirbay güçlü fiziğiyle dikkatleri çekiyor. Ayrıca oldukça teknik bir futbolcu.
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