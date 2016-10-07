Emre Ukrayna’yı morarttı

2018 Dünya Kupası elemelerinde I Grubu'nda dün gece Ukrayna ile Konya'da 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kalan millilerimiz 2. byarıdaki azimli futboluyla alkış toplarken, sahanın tartışmasız yaldızı ismi Emre Mor oldu. İlk yarıda tüm takım gibi biraz tutuk olan ve istediklerini sahaya yansıtamayan Emre Mor, 2. yarıda gerçek kimliğine döndü. Her seferinde rakibini ekarte eden, zaman zaman 2'li üçlü seri çalıymlarla Ukrayna savunmasının tüm dengesini bozan Emre Mor, milli takımımızın son bölümde baskı kurmasında en büyük pay sahibi oldu. Beraberlik golünün gelmesinin ardından da oyunu forse eden Emre, biraz daha şanslı olsaydı takımımın galibiyet golüne asist veya vuruşuyla imza atacaktı.



TEK HATASI HAKEMLE ÇOK OYNAMASI OLDU

emre'NİN dün gece tek eleştirilecek tarafı hakemle biraz fazla konuyması oldu. Ancak ilk yarıda kendisine ceza alanının hemen önünde yapılan sert harekete faul çalınmamasına olan tepkisi ise yerindeydi. Maçın Alman hakemi çok net ve tehlikeli yerden kullanacağım faulü vermedi. 90 daika sahada kalan Emre Mor enerjisiyle bir o kadar daha oynayacak kapasitede gözüktü. Konya seyircisinin de haklı alkışlarını karşılaşma sonunda aldı.



TERİM'DEN Yİ NE FARKLI SİSTEM

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim sürpriz bir kararla takımını 4-4-2 sistemiyle sahaya sürdü. Hırvatistan maçında 3-4-3 ve 4-3-3 sistemini uygulayan Terim 2 maçta 3 sistem denemiş oldu. Fatih Terim, Hırvatistan maçının 11'ine göre 4 değişikliğe gitti.



4'LÜ ROTASYON YAPTI

Terim, Hırvatistan ile deplasmanda oynanan maçın 11'inde yer alan futbolculardan Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan'ın yerine Ömer Toprak, Hakan Balta, Caner Erkin ile Enes Ünal'a şans verdi.



TERİM: İSTEDİĞİM TAKIM 2. YARIDA SAHADAYDI

Ukrayna maçının ardından basın mensuplarının karısına geçen milli takımımızın hocası Fatih Terim, "İlk yarıdaki futbolu kendimize yakıştıramadım. 2. yarıda kıpırdadık. Son 25 dakikada ise büyük baskımız vardı. 2-0'dan geri gelip 2-2'yi yakalamak kötü değil ama biz 2. yarıda kazanacak kadar iyi oynadık. Kaybettiğimiz 2 puanı telafi edip yolumuza devam edeceğiz" dedi.



İZLANDA'DA HEDEF 3 PUAN

Terim, İzlanda önünde hedeflerinin 3 puan olduğunu da sözlerine ekledi.



