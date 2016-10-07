Eksik Kartal güç depoladı

Beşiktaş Kayserispor maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Antrenmana milli futbolcular katılmadı. Siyah-Beyazlı oyuncular salonda denge, kuvvet ve kondisyon çalışması yaptı. Çalışmaya Oğuzhan, Cenk Tosun, Caner, Quaresma, Aras ve Aboubakar katılmadı. Kartal Kayseri maçının hazırlıklarına bugün devam edecek.