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Denayer devre arası Aslan olacak!

Belçikalı yıldız rötarlı da olsa sözleşmeyi imzalayacak...

Denayer devre arası Aslan olacak!
Galatasaray'a transferi son anda yatan ve Manchester City'den Sunderland'e kiralanan Jason Denayer, Cimbom'un gündeminden düşmüyor.

HER YOLU DENEYECEK
Sunderland'de aradığı ortamı bulamayan Belçikalı stoperin devre arası takımdan ayrılacağı ve Galatasaray'a gelmek için her yolu deneyeceği ifade ediliyor.
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