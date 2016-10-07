De Jong: Burada müthiş bir ilgi var

Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Nigel de Jong, Beyoğlu GSStore'da taraftarlarla buluştu. Burada yeni sezon formalarını imzalayan Hollandalı yıldız, GSTV'nin sorularını yanıtladı. Gördüğü ilgiden dolayı mutlululuğunu da dile getiren De Jong, "Çok şansılıyım. Burada müthiş bir ilgi var. Geldiğim günden bu beri gördüğüm ilgiden memnunum. Bu sevgi gösterisine sahada iyi bir performans sergileyerek yanıt vermek istiyorum" şeklinde konuştu.