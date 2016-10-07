Ukrayna'yı salladık ama yıkamadık... Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı Konya'da konuk eden Milli Takımımız, 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı... 24. dakikada Ukrayna penaltı golüyle öne geçti. Yarmolenko'nun yerden vuruşunda, top kaleci Volkan Babacan'ın altından ağlarla buluştu: 0-1. 27. dakikada Ukrayna farkı 2'ye çıkardı. Volkan Babacan ile karşı karşıya kalan Kravets'in şutunda top filelere gitti: 0-2. 45+1. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşuyla skoru 1-2 yaptık. 54. dakikada Caner'in kullandığı serbest vuruşta Kaan'ın kafa vuruşu direğe de çarpıp dışarı çıktı.
KAAN VE CENK'İN ŞUTLARI DİREKTE!
55. dakikada Kravets'in yakın mesafeden vuruşu üst direkten geri geldi. 67'de Emre Mor çalımlarla ceza sahasına yaklaştı. Sert şutunu Pyatov çıkardı. 70. dakikada Cenk'in müthiş şutu direkten döndü. 75. dakikada Sydorchuk'un şutunu Volkan çok iyi çıkardı. 80. dakikada Cenk ceza sahasında yerde kaldı, Grafe beyaz noktayı gösterdi. Topun gerisine geçen Çalhanoğlu skoru 2-2 yaptı.
2-2'Yİ BULDUK AMA SEVİNEMEDİK!
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Ukrayna önünde 2-0'dan maçı 2-2'ye getirmelerine rağmen sevinemediğini söyledi.
GALİBİYETİ BİZ HAKETTİK
Tecrübeli hoca, "İkinci yarıdaki futbolla galibiyeti hakettik. Artık İzlanda maçının önemi bir kat daha arttı" ifadesini kullandı.
Biz bitti demeden bitmez
Önce Yarmalenko, sonra Kravets’in golleri şok etkisi yarattı. Ozan Tufan 45’te farkı bire indirdi... 2. yarıda Hakan ile beraberliği yakalayan Milliler'de Kaan ve Cenk'in şutları da direkten döndü...
Ukrayna'yı salladık ama yıkamadık... Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı Konya'da konuk eden Milli Takımımız, 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı... 24. dakikada Ukrayna penaltı golüyle öne geçti. Yarmolenko'nun yerden vuruşunda, top kaleci Volkan Babacan'ın altından ağlarla buluştu: 0-1. 27. dakikada Ukrayna farkı 2'ye çıkardı. Volkan Babacan ile karşı karşıya kalan Kravets'in şutunda top filelere gitti: 0-2. 45+1. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşuyla skoru 1-2 yaptık. 54. dakikada Caner'in kullandığı serbest vuruşta Kaan'ın kafa vuruşu direğe de çarpıp dışarı çıktı.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Gazete
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