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Beşiktaş forması giymek çok büyük bir onur

, “Beşiktaş forması giymek büyük bir onur. Bu gurur bile bana yeter” dedi

Beşiktaş forması giymek çok büyük bir onur
Kartal'ın yıldız oyuncusu Ömer Şişmanoğlu, Beşiktaş forması giymenin kendisi için çok büyük bir onur olduğunu söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Yedek kalmayı hiç sorun etmem" dedi.

BİR GÜN DİREKT OLARAK OYNAYACAĞIM
Bu sezon zaman zaman ilk 11'de oynamaktan mutlu olduğunu vurgulayan , "Bir gün bu takımda direkt olarak oynayacağıma en ufak bir şüphem yok" ifadesini kullandı.
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