Advocaat futbolculara nefes aldırmıyor!

Fenerbahçe'de milli maç arasına rağmen mesai tam gaz devam ediyor.Dick Advocaat'ın verdiği rapor doğrultusunda tesislerde adeta komando eğitimi uygulanıyor. Bir gün çift, bir gün tek idman yapan sarı-lacivertli oyuncuların hırsı dikkat çekerken, kondisyon seviyesinin yükselmeye başladığı şimdiden gözler görülür şekilde hissediliyor.
İDMANA GEÇ KALANFENA YANACAK!
Advocaat'ın kararı doğrultusunda Fenerbahçeli futbolcular antrenmandan 1 saat önce Can Bartu Tesisleri'nde oluyor. İdman sonrası ise hemen eve gidilmiyor. Masaj yaptırılıp tesislerden öyle çıkılıyor. Hollandalı hoca, antrenmana geç kalmak bir yana kendisinden sonra sahaya çıkılmasına dahi sert tepki gösteriyor.
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