Acı çekmeden olmaz!

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 4 mağlubiyet alan Trabzonspor'da başkan Muharrem Usta, bu durumdan çıkıp aydınlık geleceği inşa edeceklerinden kimsenin şüphe duymamasını istedi.



GÜNAHLAR ÇOK FAZLA

Usta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kazanınca mutluluğun, kaybedince de üzüntü ve eleştirinin işin doğasında olduğunu belirterek, "Hele ki kayıp çoksa eleştiri de zirve yapar. Unutmayalım ki zor günlerde herkes teraziye ve görücüye çıkar. Zaman tüm camiamızın el birliğiyle zor günleri atlatma zamanıdır. Ancak ne yazık ki yara derin. Biriken günah o kadar çok ki acı çekmeyince tatlı da olmayacak. Bu bir süreç" dedi.



Yunus Emre SEL