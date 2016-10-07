Acı çekmeden olmaz!

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 4 mağlubiyet alan Trabzonspor'da başkan MuharremUsta, bu durumdan çıkıp aydınlık geleceği inşa edeceklerinden kimsenin şüphe duymamasını istedi.
GÜNAHLAR ÇOK FAZLA Usta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kazanınca mutluluğun, kaybedince de üzüntü ve eleştirinin işin doğasında olduğunu belirterek, "Hele ki kayıp çoksa eleştiride zirve yapar. Unutmayalımki zor günlerde herkesteraziye ve görücüye çıkar.Zaman tüm camiamızın elbirliğiyle zor günleri atlatmazamanıdır. Ancak neyazık ki yara derin. Birikengünah o kadar çok kiacı çekmeyince tatlı da olmayacak.Bu bir süreç" dedi.
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