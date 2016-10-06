Yusuf: Futbol olarak kesinlikle ezilmedik

Trabzonspor'un genç oyuncularındanYusuf Erdoğan, zor birsüreçten geçtiklerini amabunun üstesinden geleceklerindenemin olduığunusöyledi.
AYAĞA KALKACAĞIZ
Alınan kötü sonuçların taraftarlarda karamsarlık meydana getirmesinin normal olduğunu dile getiren Yusuf Erdoğan,"Ama durumumuz futbololarak sanıldığıkadar kötü değil. Yenilgidiğimhatta farklıkaybettiğimiz maçlardabile futbol olarakezilmedik. İyi mücadeleettik. Belki ilkgolü biz bulsak sonuçdaha farklı olurdu. Biziyi takım olduğumuzubiliyoruz. Hocamızda bize güveniyor. Tarüftarlarımızmeraketmesin. ÖzledikleriTrabzonspor'u yakındagörecekler" dedi.
REKABET İYİ
Takımdaki rekabetin de iyi olduğunu söyleyen Yusuf,"Daha fazla forma giymekiçin çok çalışıyorum" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.