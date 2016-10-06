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Yusuf: Futbol olarak kesinlikle ezilmedik

Yusuf Erdoğan, “Yenildiğimiz maçların hiçbirinde ezilmedik. İyi oynadık. Ama yeni takım olmanın dezavantajları var” dedi.

Yusuf: Futbol olarak kesinlikle ezilmedik
Trabzonspor'un genç oyuncularından Yusuf Erdoğan, zor bir süreçten geçtiklerini ama bunun üstesinden geleceklerinden emin olduığunu söyledi.

AYAĞA KALKACAĞIZ
Alınan kötü sonuçların taraftarlarda karamsarlık meydana getirmesinin normal olduğunu dile getiren Yusuf Erdoğan, "Ama durumumuz futbol olarak sanıldığı kadar kötü değil. Yenilgidiğim hatta farklı kaybettiğimiz maçlarda bile futbol olarak ezilmedik. İyi mücadele ettik. Belki ilk golü biz bulsak sonuç daha farklı olurdu. Biz iyi takım olduğumuzu biliyoruz. Hocamız da bize güveniyor. Tarüftarlarımız merak etmesin. Özledikleri Trabzonspor'u yakında görecekler" dedi.

REKABET İYİ
Takımdaki rekabetin de iyi olduğunu söyleyen Yusuf, "Daha fazla forma giymek için çok çalışıyorum" ifadesini kullandı.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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