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Yas tutmaya vaktimiz yok!

Yönetimden güvenoyu alan teknik patron , futbolcularıyla toplantı yaptı. Yanal, “Çok çalışıp ayağa kalkacağız. Kötü sonuçlar aldık diye yas tutacak vaktimiz ve lüksümüz yok” diye konuştu.

Yas tutmaya vaktimiz yok!
Son dakikada gelen Atiker Konyaspor galibiyetiyle morallerin düzelmesinden sonra farklı Kardemir Karabük yenilgisiyle bir anda kara bulutların dolaştığı Trabzonspor'da teknik patron Ersun Yanal duruma el koydu. Bordo- Mavili yönetimden güvenoyu alan Ersun Yanal, milli arada futbolcularına hem mental hem de fiziksel yükleme yapıyor. Bordo-Mavili oyuncularla bir toplartı gerçekleştirilen Yanal, "Çok çalışacağız ve ayağa kalkacağız. Mücadeleden memnunum ama daha fazla mücadele edeceğiz. Bunun için de fiziksek ve mental olarak daha güçlü olmalıyız. Kötü sonuçlara takılmayın. çalışın ve ayağa kalkın. Yas tutacak vaktimiz ve lüksümüz yok" dedi

DİSİPLİN VE SABRI ÖNCELİKLİ TUTMALIYIZ
ERSUN Yanal'ın savunmada bir takım değişikliklere gidebileceği de gelen haberler arasında. Forvet oyuncularından pozisyonlar sırasında kararsız kalmamalarını da isteyen Yanal, "Gol atamamak stres yapar. Bu futbolun doğasında var. Ama bununla başa çıkmak zorundayız. Disiplin ve sabrı öncelikli tutmalıyız. Yoksa çabuk dağılan bir takım oluruz. Oysa sıkı ve dirençli ve inatçı olmalıyız. Konya maçını bu şekilde kazanmıştık" diye konuştu.

YUMLU: TARAFTARIMIZ SAHİP ÇIKMALI
Trabzonspor'un savunma oyuncusu Mustafa Yumlu, Akhisar maçının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Mustafa, "Taraftarımız stadı doldurmalı. Zor günde destek bekliyoruz"
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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