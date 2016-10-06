Yas tutmaya vaktimiz yok!

Son dakikada gelen AtikerKonyaspor galibiyetiyle morallerindüzelmesinden sonrafarklı Kardemir Karabük yenilgisiylebir anda kara bulutların dolaştığıTrabzonspor'da teknik patronErsun Yanal duruma el koydu. Bordo-Mavili yönetimden güvenoyu alanErsun Yanal, milli arada futbolcularınahem mental hem de fiziksel yüklemeyapıyor. Bordo-Mavili oyuncularlabir toplartı gerçekleştirilen Yanal,"Çok çalışacağız ve ayağa kalkacağız.Mücadeleden memnunumama daha fazla mücadele edeceğiz.Bunun için de fiziksek ve mentalolarak daha güçlü olmalıyız.Kötü sonuçlara takılmayın. çalışınve ayağa kalkın. Yas tutacak vaktimizve lüksümüz yok" dedi
DİSİPLİN VE SABRI ÖNCELİKLİ TUTMALIYIZ ERSUN Yanal'ın savunmada bir takım değişikliklere gidebileceği de gelen haberler arasında. Forvet oyuncularından pozisyonlar sırasında kararsız kalmamalarını da isteyen Yanal, "Gol atamamak stresyapar. Bu futbolun doğasındavar. Ama bununla başa çıkmakzorundayız. Disiplin ve sabrı önceliklitutmalıyız. Yoksa çabukdağılan bir takım oluruz. Oysasıkı ve dirençli ve inatçı olmalıyız.Konya maçını bu şekilde kazanmıştık" diye konuştu.
YUMLU: TARAFTARIMIZ SAHİP ÇIKMALI Trabzonspor'un savunma oyuncusu Mustafa Yumlu, Akhisar maçının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Mustafa, "Taraftarımızstadı doldurmalı. Zor gündedestek bekliyoruz"
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