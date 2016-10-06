Uyum sorununu aşarak büyük katkı vereceğim

Eleştirileri sosyal medyadan yanıtlayan Aboubakar taraftarlara seslendi... Kamerunlu yıldız, "Çok büyük bir takımın formasını giydiğimin farkındayım. Yeni bir oyun felsefesi ile karşı karşıyayım. Takıma daha fazla uyum sağlayıp Beşiktaş'a büyük katkı sunacağım" dedi.