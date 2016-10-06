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Uyum sorununu aşarak büyük katkı vereceğim

Beşiktaş’ta tartışılan isim olan Vincent taraftarlardan zaman istedi

Uyum sorununu aşarak büyük katkı vereceğim
Eleştirileri sosyal medyadan yanıtlayan Aboubakar taraftarlara seslendi... Kamerunlu yıldız, "Çok büyük bir takımın formasını giydiğimin farkındayım. Yeni bir oyun felsefesi ile karşı karşıyayım. Takıma daha fazla uyum sağlayıp Beşiktaş'a büyük katkı sunacağım" dedi.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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