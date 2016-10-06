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Usta’dan 2 radikal karar

Trabzonspor Başkanı’nın aldığı 2 karara göre scout ekibinde değişiklik yapılacak. Ayrıca sportif direktörlük yeniden devreye girecek.

Usta’dan 2 radikal karar
Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun, İstanbul'da yaptığı toplantıda Başkan Muharrem Usta'nın 2 önemli karar aldığı ortaya çıktı. Bunlardan ilkinin scout ekibinde verimsiz olanların değiştirilmesi ikincisinin ise yönetim ile futbolcu ve teknik heyet arasındaki iletişimi kurması için sportif direktörlük kurumunun kurulması olduğu öğrenildi.

DEVREYE GİRECEK
Toplantı da alınan karara göre scout ekibinden bugüne kadar yapılan çalışmalarda verimsiz olanlar değiştirilecek ve yerlerine daha aktif çalışabilecek isimler dahil edilecek. Bu karar kısa sürede uygulanacak.

EKONOMİK REFORMLAR SÜRECEK
Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç ekonomik anlamda yaptıkları önemli atılımların devam edeceğini söyledi. Meriç, "Saha içinde istediğimiz noktaya geldiğimizde daha da güçleneceğiz" dedi.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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