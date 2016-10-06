Usta’dan 2 radikal karar

Trabzonspor YönetimKurulu'nun, İstanbul'dayaptığı toplantıdaBaşkan Muharrem Usta'nın2 önemli karar aldığıortaya çıktı. Bunlardan ilkininscout ekibinde verimsizolanların değiştirilmesiikincisinin ise yönetimile futbolcu ve teknikheyet arasındaki iletişimikurması için sportifdirektörlük kurumunun kurulmasıolduğu öğrenildi.
DEVREYE GİRECEK
Toplantı da alınan karara göre scout ekibinden bugüne kadar yapılan çalışmalarda verimsiz olanlar değiştirilecek ve yerlerine daha aktif çalışabilecek isimler dahil edilecek. Bu karar kısa sürede uygulanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.