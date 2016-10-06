Türkiye Basketbol 1. Lig takımlarından Yalova Group Belediyespor'un ABD'li oyuncuları KyleJustin Hunt ve Aubrey Gene Coleman, Türkiye'nin, dışarıda gösterildiği gibi bir ülke değil huzurlu ve güzel bir ülke olduğunu belirtti.
HİÇBİR TEHLİKE YOK
Hunt, Türkiye'de insanların kibar ve nazik olduklarını anlatarak, "Türkiye çok güvenli bir ülke. Diğer sporculara da tavsiye ediyorum. Birçok insanın buraya rahat bir şekilde gelebileceğini de tahmin ediyorum." yorumunda bulundu. Coleman ise "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye'yi ABD'de istedikleri gibi gösteriyorlar ancak ben buraya geldim ve hiçbir tehlike görmedim Türkiye çok huzurlu ve güzel bir yer" dedi.
TÜRKMUTFAĞIHARİKA
Arjantin'de de forma giydiğinin altını çizen Hunt, "Şimdi Türkiye'deyim ve burası çok hoşuma gitti. Türk mutfağı gerçekten çok harika. Deniz kenarını, sahilini çok beğendim. Burada çok mutluyum" dedi.
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