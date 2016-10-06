  1. Hiçbir oyuncumu yedirmem
  2. Gerçek Castillo’yu herkes görecek

Türkiye çok güvenli bir ülke

Yalova Belediyespor’da oynayan iki ABD’li basketbolcudan Türkiye için yapılan olumsuz yorumlara adeta tokat gibi bir yanıt

Türkiye çok güvenli bir ülke
Türkiye Basketbol 1. Lig takımlarından Yalova Group Belediyespor'un ABD'li oyuncuları Kyle Justin Hunt ve Aubrey Gene Coleman, Türkiye'nin, dışarıda gösterildiği gibi bir ülke değil huzurlu ve güzel bir ülke olduğunu belirtti.

HİÇBİR TEHLİKE YOK
Hunt, Türkiye'de insanların kibar ve nazik olduklarını anlatarak, "Türkiye çok güvenli bir ülke. Diğer sporculara da tavsiye ediyorum. Birçok insanın buraya rahat bir şekilde gelebileceğini de tahmin ediyorum." yorumunda bulundu. Coleman ise "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye'yi ABD'de istedikleri gibi gösteriyorlar ancak ben buraya geldim ve hiçbir tehlike görmedim Türkiye çok huzurlu ve güzel bir yer" dedi.

TÜRK MUTFAĞI HARİKA
Arjantin'de de forma giydiğinin altını çizen Hunt, "Şimdi Türkiye'deyim ve burası çok hoşuma gitti. Türk mutfağı gerçekten çok harika. Deniz kenarını, sahilini çok beğendim. Burada çok mutluyum" dedi.
Etiketler: ,
  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar