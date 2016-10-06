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Turkcell Alaçatı’da heyecan başlıyor

Turkcell Platinum Alaçatı Uluslararası Balıkçılık turnuvası bugün start alıyor

Turkcell Alaçatı’da heyecan başlıyor
Bu sene 10.'suna imza atılan Turkcell Platinum Alaçatı Uluslarlarası Balıkçılık Turnuvası 6-9 Ekim tarihleri arasında Alaçatı'da gerçekleştiriliyor. Turnuva 80 tekne ve yaklaşık 300 katılımcı ile sportif balıkçılıktan keyif alan iş dünyasını bir araya getirecek. Büyük ödülün 50 bin TL olduğunu bildirildi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan balıklar için yakala bırak kuralı uygulanacak.
Etiketler:
  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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