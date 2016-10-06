  1. A Milli Takımımız zafere kilitlendi
  2. Hiçbir oyuncumu yedirmem

Topal: İki maçta hedefimiz 6 puan kazanmak

A Milli Takım’ın kaptanı , “Elemelerdeki Ukrayna ve İzlanda maçları çok önemli. Hedefimiz iki maçta 6 puan almak” ifadelerini kullandı.

Topal: İki maçta hedefimiz 6 puan kazanmak
A MİLLİ Futbol Takımımız'ın kaptanı Mehmet Topal dün Fatih Terim ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Topal, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da yeni jenerasyon. Seyirci avantajımızı kullanmak istiyoruz. Bu iki maç çok önemli, hedefimiz 6 puan. Hırvatistan gibi zor bir deplasmandan 1 puan aldık. Hocamızın dediği gibi yenemiyorsak yenilmeyelim. Hocamız nerede görev verirse orada oynayacağım, fark etmiyor. Takım adına konuşacak olursam, bu bizi olumsuz etkiliyor. Biz konsatrasyonumuzu Dünya Kupası'na gitmeye verdik. Biz tecrübeli olduğumuz için üstesinden geliyoruz ama kadro ile ilgili haberler genç arkadaşlarımızı üzüyor. Böylesine kritik iki maç öncesi bize destek olunmalı" diye konuştu.
Etiketler:
  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar