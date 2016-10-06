Topal: İki maçta hedefimiz 6 puan kazanmak

A MİLLİ Futbol Takımımız'ın kaptanı Mehmet Topal dün Fatih Terim ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Topal, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da yeni jenerasyon. Seyirci avantajımızı kullanmak istiyoruz. Bu iki maç çok önemli, hedefimiz 6 puan. Hırvatistan gibi zor bir deplasmandan 1 puan aldık. Hocamızın dediği gibi yenemiyorsak yenilmeyelim. Hocamız nerede görev verirse orada oynayacağım, fark etmiyor. Takım adına konuşacak olursam, bu bizi olumsuz etkiliyor. Biz konsatrasyonumuzu Dünya Kupası'na gitmeye verdik. Biz tecrübeli olduğumuz için üstesinden geliyoruz ama kadro ile ilgili haberler genç arkadaşlarımızı üzüyor. Böylesine kritik iki maç öncesi bize destek olunmalı" diye konuştu.