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Terim’in yeni gözdesi demirbay

İmparator’un hedefi, Hoffenheim’ın genç yıldızı

Terim’in yeni gözdesi demirbay
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, Almanya Birinci Futbol Ligi ekibi Hoffenheim'da forma giyen orta saha oyuncusu 'ı milli takıma kazandırmak istediği öne sürüldü.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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