Samandıra’da durmak yok!

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Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Saat 11.00'de başlayan antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. Mlilli takım kamplarında bulunan Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer antrenmanda yer almadı. Fenerbahçe, bugün de çalışacak.
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