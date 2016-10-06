Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Önder Turacı, Belçika'nın Liege kentinde eski kayınbiraderi tarafından iki yerinden bıçaklanarak yaralandı.



Belçika'nın La Meuse Gazetesi'nin haberine göre, Önder Turacı, eski eşiyle çocuklarının velayetiyle ilgili telefonda tartışma yaşadı.



KARDEŞİNİ VE KUZENİNİ ÇAĞIRINCA...

Evinde olmayan Önder Turacı eski eşini Saint Nicolas caddesinde bir restorana çağırdı. İkili restoran dışında sert bir tartışma yaşarken, eski eş kuzenini ve kardeşini çağırdı.



Turacı'nın ismi belirtilmeyen eski eşinin kardeşi, getirdiği bıçağı çıkardı ve 35 yaşındaki futbolcuyu göğsünden ve kalçasından olmak üzere iki yerinden bıçakladı.



Olay yerine kısa sürede polisler gelirken, Turacı hastaneye kaldırıldı. Turacı'nın durumunun ciddi olduğu belirtildi.



ÖNDER TURACI KİMDİR?

Erzincan'in Kemah ilçesinden Belçika'ya göç eden bir Türk işçi ailenin çocuğu olarak 1981 yılında Liege kentinde dünya'ya geldi. Futbola Tilleur Liege kulübünde başladı. 1998-2016 yılları arasındaki profesyonel kariyerinde Standard Liege, CS Vise, La Louviere, Fenerbahçe, Kayserispor, Göztepe, Sarıyer,Şanlıurfaspor Antalyaspor ve KSK Hasselt takımlarında oynadı. U21 seviyesine kadar Belçika milli takımlarının formasını giydi. A Milli Takım için Türkiye'yi seçti. 3 kez ay yıldızlı ekibimizin formasını giydi.