Ocak’ta yuvaya dönüyorum

Beşiktaş devre arasında Gökhan Töre'yi geri alma planları kuruyor... Siyahbeyazlı yönetim West Ham'da kadroya giremeyen ve yönetimin gözden çıkardığı yıldız oyuncuyu geri almak için çalışmalara başladı. Sezon başında İngiliz kulübüne 1 yıllığına kiralanan Gökhan Töre için West Ham ile görüşecek olan yönetimin bu işi bitirmek için tüm kozlarını oynayacağı öne sürüldü. Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in bu transferle bizzat ilgilendiği ve Gökhan'la sık sık görüştüğü ortaya çıktı. West Ham'a gittiği için pişman olan ve yeni takımında birkaç maç hariç forma yüzü göremeyen Gökhan Töre'nin sık sık eski takım arkadaşlarını telefonla arayarak Beşiktaş'a gelmek istediğini söylediği öğrenildi.



GÜNEŞ'TEN DE TÖRE İÇİN ONAY ÇIKTI

QUARESMA' nın kişisel oynaması ve maçlardaki istikrarsız görüntüsü, Aras'ın bir türlü bekleneni verememesi nedeniyle sağ kanat için fazla alternatifi olmayan Teknik Direktör Şenol Güneş'in Gökhan Töre'nin gelmesini çok istediği belirtildi. Yöneticilerle bir sohbet görüşmesi yapan Güneş'in, "Gökhan'ın geri dönmesini her zaman isterim. Ona bu kapı her zaman açık" dediği öne sürüldü.