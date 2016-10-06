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Millilerimizin 11'i belli oldu

Milli takımımız unutulmaz anlar yaşadığı Konya’da bu sefer Dünya Kupası yolunda ’yı eli boş gönderme hedefinde. Gruptaki ilk zaferimiz aşkına kritik randevu saat 21.45’te.

Millilerimizin Ukrayna 11i belli oldu
Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na katılmak isteyen A Milli Takımımız, I Grubu 2. maçında bugün saat 21.45'te 'yı Konya BB Stadı'nda ağırlayacak. Almanya'dan Manuel Grafe'nin yöneteceği kritik maç TV8'den canlı olarak yayınlanacak. Milli takımımız gruptaki ilk maçında Hırvatistan deplasmanından puanla dönerken, Ukrayna da evinde İzlanda'yla 1-1 berabere kaldı.

Ay-Yıldızlılar'ın Ukrayna'ya karşı ise bariz üstünlüğü göze çarpıyor. Rakibimizle hazırlık maçlarıyla birlikte 6 kez karşılaştık ve 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi elde ettik.

ZAFERLERİN ADRESİ KONYA
, Konya'daki 42 bin kişilik statta 4. maçına çıkıyor. Milli Takımımız, Letonya beraberliği ile ayak bastığı statta yakın zamanda hafızalara kazınan unutulmaz zaferlere imza attı. Konyalı futbolseverlerin muhteşem desteğiyle Hollanda ve İzlanda galibiyetleri sonrası Euro 2016 vizesini almıştı. Şimdi de yine tribünleri dolduracak coşkulu 42 bin futbolseverle birlikte Ukrayna önünde gruptaki ilk zaferimizi kazanmanın peşindeyiz..

İŞTE TERİM'İN 11'İ: Volkan - Şener - Hakan Balta - Ömer Toprak - Caner - Ozan - Mehmet Topal - Hakan Çalhanoğlu - Emre Mor - Enes Ünal - Cenk Tosun
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe 18:18
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