  1. Krizi bırak 3 puana bak
  2. Darüşşafaka Doğuş 11’de 11 ile bitirdi

Kupa programı belli oldu!

Kupa programı belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maç programı açıklandı. Maçlar 25-26 ve 27 Ekim terihlerinde oynanacak. Elemeler tek maç üzerinden olacak.
Etiketler:
  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar