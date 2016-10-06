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Krizi bırak 3 puana bak

2018 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında favori Hırvatistan ile Zagreb’de 1-1 berabere kalan Ay-Yıldızlılar bu akşam Konya’da Ukrayna’yı konuk edecek. 21.45’te başlayacak olan maçı Alman hakem Manuel Grafe yönetecek.

Krizi bırak 3 puana bak
Son zamanlarda futboluyla değil prim kavgası ve kadro tartışması ile gündeme gelen Milli Takımımız bu akşam çok önemli bir mücadeleye çıkacak.

HEDEFİMİZ GALİBİYET
2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda yer alan Ay-Yıldızlılar ikinci sınavını Ukrayna önünde verecek. Konya'da saat 21.45'te başlayacak olan zorlu maçı Alman Manuel Grafe yönetecek. Grubundaki ilk maçında Hırvatistan ile Zagreb'te 1-1 berabere kalan Milliler bu akşam 3 puan için sahaya çıkacak.

YILDIZLAR KADRODA YOK
Milli Takım'da Fatih Terim tarafından kadroya alınmayan Arda, Gökhan Gönül, Selçuk ve Burak bu akşam takımdaki yerini alamayacak.
Etiketler:
  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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