Krizi bırak 3 puana bak

2018 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında favori Hırvatistan ile Zagreb’de 1-1 berabere kalan Ay-Yıldızlılar bu akşam Konya’da Ukrayna’yı konuk edecek. 21.45’te başlayacak olan maçı Alman hakem Manuel Grafe yönetecek.
Son zamanlarda futboluyla değil prim kavgası ve kadro tartışması ile gündeme gelen Milli Takımımız bu akşam çok önemli bir mücadeleye çıkacak.
HEDEFİMİZ GALİBİYET 2018 Dünya Kupası Elemeleri IGrubu'nda yer alan Ay-Yıldızlılar ikincisınavını Ukrayna önünde verecek.Konya'da saat 21.45'te başlayacakolan zorlu maçı AlmanManuel Grafeyönetecek. Grubundaki ilk maçında Hırvatistanile Zagreb'te 1-1 berabere kalan Millilerbu akşam 3 puan için sahaya çıkacak.
YILDIZLAR KADRODA YOK Milli Takım'da Fatih Terim tarafından kadroya alınmayan Arda, Gökhan Gönül, Selçukve Burak bu akşam takımdaki yerini alamayacak.
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