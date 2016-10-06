Krizi bırak 3 puana bak

Son zamanlarda futboluyla değil prim kavgası ve kadro tartışması ile gündeme gelen Milli Takımımız bu akşam çok önemli bir mücadeleye çıkacak.



HEDEFİMİZ GALİBİYET

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda yer alan Ay-Yıldızlılar ikinci sınavını Ukrayna önünde verecek. Konya'da saat 21.45'te başlayacak olan zorlu maçı Alman Manuel Grafe yönetecek. Grubundaki ilk maçında Hırvatistan ile Zagreb'te 1-1 berabere kalan Milliler bu akşam 3 puan için sahaya çıkacak.



YILDIZLAR KADRODA YOK

Milli Takım'da Fatih Terim tarafından kadroya alınmayan Arda, Gökhan Gönül, Selçuk ve Burak bu akşam takımdaki yerini alamayacak.