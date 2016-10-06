Kasıma kadar para yok

Mali olarak zor bir süreçten geçen Galatasaray'da futbolcuların Ağustos, Eylül ve Ekim maaşlarını henüz alamadıkları öğrenildi. Başkan Dursun Özbek'in de oyunculardan 22 Ekim tarahine kadar süre istediği bildirildi.



22 EKİM'DE ONAY ÇIKACAK MI

Riva ve Florya projelerinin satışı için üyelerden yetki isteyecek olan Özbek, eğer Riva'nın satışı için onay çıkarsa futbolculara Kasım ayında toplu olarak ödeme yapacak. Ancak durumun bu kadar kolay olmadığı kulübe yakın çevrelerce sıkça dile getiriliyor.



BAŞKAN İSTİFA EDEBİLİR!

G.Saray belki de tarihinin en önemli toplantılarından birini 22 Ekim'deki Riva ve Florya kongreleri için olağanüstü yetki kongresinde başkan Dursun Özbek yönetiminde yapacak. Özbek, beklediği desteği göremeyip yetkiyi alamadığı taktirde istifa edebilir. Sarı-Kırmızılı kulübün geleceği için tüm planlarını Riva'nın satışı üzerine yapan Özbek'in yerli futbolculara galibiyet primleri dışında yıllık alacakları taksitlerden ödeme yapmadığı belirtiliyor. Bazı yabancı futbolculara ödeme yapıldığı, yerlilere ise alacaklarına dair senet verildiği de gelen haberler arasında.