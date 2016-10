Hiçbir oyuncumu yedirmem

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak Dünya Kupası Eleme maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Ancak başta Arda Turan olmak üzere kadroya almadığı oyuncular hakkında bir açıklama yapmaktan özellikle kaçındı. İşte Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in sözleri: "Türk halkından dualarınızı bizden esirgememelerini rica ediyorum. Buradaki emekçiler söylediklerimden alınmasın. Üzerinize alınmayın. Çoğunuz Milli Takım öncesi yaşanan servis edilen, yazılan, söylenen, duyumla-yalanla söylenenden dolayı ağzıma geleni söylememi bekliyorsunuz. Ama planların aleti olmayacağım. Görevimin ve pozisyonumun sorumluluğuyla davranmaya gayret edeceğim."



ÇOK ÖNEMLİ 2 KARŞILAŞMA OYNAYACAĞIZ

"Dünya Kupası sürecinde 6 ve 9 Ekim olmak kaydıyla bizi bekleyen iki önemli karşılaşma oynayacağız. Ukrayna ve İzlanda. Bu maçlar için teknik anlamda taktik anlamda iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Oyuncularımıza iki takımı da iyi anlattığımızı, iyi analiz yaptığımızı düşünüyorum. Bu çalışmalarımızı sahaya yansıtırsak yolumuza devam edebiliriz diye ümit içerisindeyiz. Türk halkından dualarını hiçbir zaman bizden esirgememelerini rica ediyorum."



EMRE MOR BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR SİLAH

"Emre Mor, son üç ayda kalbimize giren, beynimize bizi meşgul eden yetenekli bir futbolcu. Ekibimize teşekkür ederim. Doğru bir okul Dortmund, süre almasına da çok seviniyorum. Her geçen gün iyiye gidiyor. Süre aldıkça dikkatinizi çekerim; 20 dakika-15 dakika hiç önemli değil süre alması gerek. Oyunu özellikle son bölgede geliştirmesi gerek. Hırvatistan'daki maçta iyi olabilir ama biz daha da iyisini bekliyoruz. Emre bizim için önemli silah olmaya başladı"



H.ALİ İYİ OLSAYDI BELKİ CANER'İ ALMAZDIM

"Ömer Toprak, yaşanan bir olaydan sonra alınmadı. O arada sakatlıkları oldu, çeşitli meseleler oldu. Yarın yine olmayabilir. Şahsi kimseyle işim olmaz. Prim meselesi değil olay. Ne primler geldi ne primler gitti. Biz takibimizi sürdürürüz. O günlerde düşünmedik, bugün düşündük. Benim dışarıdaki bir oyuncuya geniş kadroyu yollamadığım olmadı. Caner'e gerekçesini açıkladım. Üçüncü tercih, dördüncü tercih. Hasan Ali iyi olsaydı belki hiç almayacaktım."



GURBETÇİLERİN SAYISI DAHA DA ÇOĞALACAK

Fatih Terim gurbetçi oyuncularla ilgili olarak açıklamalar yaptı. Terim, "Enes Hollanda'da önemli bir rol üstlendi. Yunus da istikrarlı bir şekilde oynuyor. Biri yapamazsa ötekini sokarız. O yüzden bu sayıları çoğaltacağız. Kaan oynamaya başladı. Sürpriz yapacaktık... Hoffeneim'da oynayan Kerem Demirbay bir çocuğumuz vardı. Alacaktık. İnşallah o da yakın zamanda buraya katılır. Okay burada genç olarak. Size son sözüm; Bu çocukların hepsine sahip çıkın" diye konuştu.



GÖZ O Kİ DAĞIN ARKASINI GÖRE AKIL O Kİ BAŞINA GELECEĞİNİ BİLE

Terim Milli Takım kadrosuna aldığı ya da almadığı oyuncularla ilgili karalamalar olmasından yakındı. Tecrübeli hoca, "Bundan üzüntü duyuyorum. Oradan buradan duydum diye ortaya atılan ithamların her biriyle tek tek mücadele edeceğimden şüpheniz olmasın. Kadroya aldığım almadığım kişiler bu ülkenin evlatlarıdır. Hiçbirini yedirmem" diye konuştu.



DAHA NET GÖRÜRÜZ

Terim , "İçinde bulunduğum durumu özetleyen bir atasözü var; "Göz o ki dağın arkasına göre; akıl o ki başına geleceğini bile bile" İçinde olduğum dağın ve sislerin arkasındaki gerçekleri görmeye başladım. Önümüzdeki günler her şeyi daha net görürüz" ifadesini kullandı.



FATİH TERİM'DEN İNCİLER

* Kadroya aldığım oyuncu ve oyuncularla ilgili ahlaksız yorumlara izin vermeyeceğim.

* Yaşananlar ne olursa olsun kimseye haksızlık yapılmasına asla seyirci kalamam.

* Türk futbolunun geleceği için herkesi sağduyuya davet ediyorum. Hepimiz bir olmalıyız.

* Shevchenko ile Milan'da 5-6 ay çalıştık. Kaybedersek elini sıkarım.

* Seyircimizle birlikte Ukrayna önünde çok şeyler yapacağız.