Hasan Ali: Henüz yüzde 65’teyiz

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Teknik Direktör Dirk Advocaat'ın istediklerinin henüz yüzde 60-65'ni sahaya yansıtabildiklerini, her geçen gün takımın daha iyi olacağını söyledi. Takımdaki havanın iyi olduğunu da söyleyen Hasan Ali, "Kötü başladık ama şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz" dedi.