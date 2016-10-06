  1. Samandıra’da durmak yok!
  2. Emenike küllerinden doğdu

Hasan Ali: Henüz yüzde 65’teyiz

Hasan Ali, “Advocaat’ın istediklerini tam yapamadık” dedi

Hasan Ali: Henüz yüzde 65’teyiz
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Teknik Direktör Dirk Advocaat'ın istediklerinin henüz yüzde 60-65'ni sahaya yansıtabildiklerini, her geçen gün takımın daha iyi olacağını söyledi. Takımdaki havanın iyi olduğunu da söyleyen Hasan Ali, "Kötü başladık ama şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz" dedi.
Etiketler:
  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar