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Gerçek Castillo’yu herkes görecek

Şu ana kadar bekleneni veremeyen Kolombiyalı yıldız umut dolu mesajlar verdi...

Gerçek Castillo’yu herkes görecek
Çok büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen şu ana kadar bekleneni veremeyen Fabian Castillo umut dolu mesajlar verdi.

ŞÜPHENİZ OLMASIN
Uyum sorununu henüz aşamadığını belirten Kolombiyalı kanat oyuncusu, "Çok yeni bir takımız. Hem ben hem de takım istenen düzeyde değiliz. Fakat kısa sürede uyum sorununu aşarak gerçek Castillo'yu herkese izlettireceğim. Kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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