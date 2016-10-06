Gerçek Castillo’yu herkes görecek

Çok büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen şu ana kadar bekleneni veremeyen Fabian Castillo umut dolu mesajlar verdi.



ŞÜPHENİZ OLMASIN

Uyum sorununu henüz aşamadığını belirten Kolombiyalı kanat oyuncusu, "Çok yeni bir takımız. Hem ben hem de takım istenen düzeyde değiliz. Fakat kısa sürede uyum sorununu aşarak gerçek Castillo'yu herkese izlettireceğim. Kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.