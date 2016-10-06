Galatasaray Riekerink ile mağlubiyeti unuttu

Galatasaray Teknik DirektörüJan Olde Riekerink, sarı kırmızılıtakımla birlikte mağlubiyetiunuttu. Bu sezon resmi maçlarda bileğihiç bükülmeyen Hollandalı çalıştırıcıgeçtiğimiz sezonun sonundanbu yana yenilgi almıyor. Son olarak8 Mayıs 2016 tarihinde Beşiktaşkarşısında mağlubiyet alan Galatasaray,sonrasında çıktığı 10 karşılaşmanınhiçbirinde sahadan yenikayrılmadı.
2 KUPA KAZANDI...
Bu maçların 7'sinden galibiyetle ayrılan Riekerink, 3 maçı da berabere tamamladı. Hollandalı teknik adam, bu maçlarda TürkiyeKupası ve Süper Kupası'nı da Galatasaray'ın müzesine getirdi.
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