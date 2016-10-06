Galatasaray Riekerink ile mağlubiyeti unuttu

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, sarı kırmızılı takımla birlikte mağlubiyeti unuttu. Bu sezon resmi maçlarda bileği hiç bükülmeyen Hollandalı çalıştırıcı geçtiğimiz sezonun sonundan bu yana yenilgi almıyor. Son olarak 8 Mayıs 2016 tarihinde Beşiktaş karşısında mağlubiyet alan Galatasaray, sonrasında çıktığı 10 karşılaşmanın hiçbirinde sahadan yenik ayrılmadı.



2 KUPA KAZANDI...

Bu maçların 7'sinden galibiyetle ayrılan Riekerink, 3 maçı da berabere tamamladı. Hollandalı teknik adam, bu maçlarda Türkiye Kupası ve Süper Kupası'nı da Galatasaray'ın müzesine getirdi.