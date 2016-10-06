Fernandao Diego’nun yanına gidiyor

Dick Advocaat'ın göreve gelmesinin ardından gözden düşen Jose Fernandao'nun devre arasında Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. teklif ortaya çıktı İsmi yurt içi ve yurt dışından birçok takımla anılan Brezilyalı forvete ülkesinden resmi teklif geldiği ortaya çıktı. Ülkenin önde gelen takımlarından Flamengo, Fernandao ile temasa geçerek teklifini sundu. Flamengo sezon başında da Fenerbahçe'den Diego'yu kadrosuna katmıştı. 6 maçta oynayabildi 2008 yılında Kırmızı-Siyahlı formayı giyen Sambacı ardından Tombese'ye transfer olmuştu. Bu sezon sakatlıkların da etkisiyle sadece 6 maçta oynayabilen Fernandao takımına 1 gollük katkıda bulunabildi.