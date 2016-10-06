Emenike küllerinden doğdu

Fenerbahçe yönetimi tarafından takımda tutulan ve başka bir takıma kiralanmayan EmmanuelEmenike'nin performansı beklentilerin ötesinde oldu. Bu sezon forvet oyuncuları toplam 9 gol atarken bunların 6'sınıEmenike attı.
ASİSTLERİ DE VAR...
Golleri yanında asist özelliklerini de ortaya koyan Nijeryalı futbolcu fit görüntüsüyle de teknik direktör Dick Advocaat'ın1 numaralı forvet opsiyonu olmayı başardı. Onu MoussaSow'un transferi bile yedek kulübesine oturtamadı.
KÜSTÜM ŞOV YAPMIYOR! Emenike en önemli gelişimi mental anlamda gerçekleştirdi. ErsunYanal döneminde yedek kalmaya bile tahammül edemeyen, yedek kulübesinde adeta 'Küstüm şov' yapan Emenike olgun tavırlarıyla dikkat çekiyor. Sahada varını yoğunu ortaya koyan Nijeryalı, gelecek maçlarda Advocaat'ın en önemli kozu olacak gibi görünüyor.
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