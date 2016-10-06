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küllerinden doğdu

Önceki sezon Fenerbahçe’de istenmeyen adam ilan edilen ’nin dönüşü muhteşem oldu. Nijeryalı futbolcu Advocaat’ın 1 numaralı forvet opsiyonu oldu.

Emenike küllerinden doğdu
Fenerbahçe yönetimi tarafından takımda tutulan ve başka bir takıma kiralanmayan Emmanuel Emenike'nin performansı beklentilerin ötesinde oldu. Bu sezon forvet oyuncuları toplam 9 gol atarken bunların 6'sını Emenike attı.

ASİSTLERİ DE VAR...
Golleri yanında asist özelliklerini de ortaya koyan Nijeryalı futbolcu fit görüntüsüyle de teknik direktör Dick Advocaat'ın 1 numaralı forvet opsiyonu olmayı başardı. Onu Moussa Sow'un transferi bile yedek kulübesine oturtamadı.

KÜSTÜM ŞOV YAPMIYOR!
en önemli gelişimi mental anlamda gerçekleştirdi. Ersun Yanal döneminde yedek kalmaya bile tahammül edemeyen, yedek kulübesinde adeta 'Küstüm şov' yapan Emenike olgun tavırlarıyla dikkat çekiyor. Sahada varını yoğunu ortaya koyan Nijeryalı, gelecek maçlarda Advocaat'ın en önemli kozu olacak gibi görünüyor.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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