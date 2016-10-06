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Demirel: Türkoğlu için mutabakat var!

FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, “Türkoğılu’nun TBF başkanlığına aday olması için mutabakat var gibi gözüküyor” dedi.

Demirel: Türkoğlu için mutabakat var!
FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) yaklaşan başkanlık seçimiyle ilgili olarak, "Yaklaşan TBF seçimleriyle ilgili resmi açıklama yapılmadı ama Hidayet Türkoğlu'nun tek aday olarak girmesi konusunda mutabakat var gibi gözüküyor" dedi.

SEÇİLİRSE DESTEK VERİRİM
Turgay Demirel, "Kendisi göreve aday olursa ve seçilirse başarılı olması için FIBA Avrupa Başkanı olarak her türlü desteği vereceğim" ifadesini de kullandı
Etiketler:
  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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