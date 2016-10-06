Demirel: Türkoğlu için mutabakat var!

FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel,Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF)yaklaşan başkanlık seçimiyle ilgili olarak, "YaklaşanTBF seçimleriyle ilgili resmi açıklamayapılmadı ama Hidayet Türkoğlu'nun tekaday olarak girmesi konusunda mutabakatvar gibi gözüküyor" dedi.
SEÇİLİRSE DESTEK VERİRİM Turgay Demirel, "Kendisi göreve aday olursave seçilirse başarılı olması için FIBA AvrupaBaşkanı olarak her türlü desteği vereceğim"ifadesini de kullandı
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