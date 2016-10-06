Demirel: Türkoğlu için mutabakat var!

FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) yaklaşan başkanlık seçimiyle ilgili olarak, "Yaklaşan TBF seçimleriyle ilgili resmi açıklama yapılmadı ama Hidayet Türkoğlu'nun tek aday olarak girmesi konusunda mutabakat var gibi gözüküyor" dedi.



SEÇİLİRSE DESTEK VERİRİM

Turgay Demirel, "Kendisi göreve aday olursa ve seçilirse başarılı olması için FIBA Avrupa Başkanı olarak her türlü desteği vereceğim" ifadesini de kullandı