Darüşşafaka Doğuş 11’de 11 ile bitirdi

Salı gecesi Tel Aviv'de THY Avrupa Ligi takımlarından Maccabi Tel Aviv'i 90-86 yenen Darüşşafaka Doğuş, hazırlık döneminde oynadığı 11. maçı da kazanmış oldu ve hazırlık maçlarının lideri oldu! Darüşşafaka Doğuş oynadığı bu 11 karşılaşmada rakiplerine ortalama 18.7 sayı fark attı. Kadrosunda bircok yeni oyuncu bulunan Darüşşafaka, gösterdiği performansla yeni sezon öncesinde rakiplerine gözdağı verdi.