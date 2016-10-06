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Darüşşafaka Doğuş 11’de 11 ile bitirdi

Maccabi’yi 90-86 deviren Daçka, hazırlık maçlarında hiç yenilmedi

Darüşşafaka Doğuş 11’de 11 ile bitirdi
Salı gecesi Tel Aviv'de THY Avrupa Ligi takımlarından Maccabi Tel Aviv'i 90-86 yenen Darüşşafaka Doğuş, hazırlık döneminde oynadığı 11. maçı da kazanmış oldu ve hazırlık maçlarının lideri oldu! Darüşşafaka Doğuş oynadığı bu 11 karşılaşmada rakiplerine ortalama 18.7 sayı fark attı. Kadrosunda bircok yeni oyuncu bulunan Darüşşafaka, gösterdiği performansla yeni sezon öncesinde rakiplerine gözdağı verdi.
  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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