Bu sezon da şampiyonluğu kimseye bırakmam

Beşiktaş Kulübü'nün sponsorluğuna bir yenisi daha eklendi. Siyah-Beyazlı kulübün 2016-2017 ve 2017-2018 sezonları için resmi giyim sponsoru Brooks Brothers oldu. Vodafone Arena'da gerçekleştirilen ve Beşiktaş KulübüBaşkanı Fikret Orman, iş adamı Rahmi Koç ile RMK Classic Üst Düzey Yöneticisi Füsun Kuran'ın katıldığı basın toplantısında sponsorluğun yapısı tanıtıldı.
TEŞEKKÜR ETTİ Fikret Orman, Koç Holding ile beşinci işbirliğini gerçekleştirdiklerine ifade ederek, "Futbol takımımızın efsane sponsoru Beko ile başladık. Rahmi beyin çok ilgisi olan RMK Marine ile sponsorluğu götürüyoruz" dedi. Rahmi Koç, toplantıda FikretOrman'a, "Geçen sezon Beşiktaş çok büyük bir performans göstererek şampiyon oldu. Bu sezon da aynı başarıyıtekrarlamınızı istiyorum. Çok önemli transferler yaptık. Avrupa'dada başarı gelecektir. Bundan eminim" ifadelerini kullandı.
ŞIKLIK YARIŞIYAPTILAR!
Sponsorluk anlaşmasında iş adamı Rahmi Koç bizzat bulundu. Aynı zamanda kongre üyesi de olan Rahmi Koç ile Başkan Fikret Orman'ın şıklıkları dikkat çekiciydi.
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