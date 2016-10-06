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Bu sezon da şampiyonluğu kimseye bırakmam

Beşiktaş’ın resmi giyim sponsoru Brooks Brothers oldu. toplantıda, ’dan yeni şampiyonluk istedi.

Bu sezon da şampiyonluğu kimseye bırakmam
Beşiktaş Kulübü'nün sponsorluğuna bir yenisi daha eklendi. Siyah-Beyazlı kulübün 2016- 2017 ve 2017-2018 sezonları için resmi giyim sponsoru Brooks Brothers oldu. Vodafone Arena'da gerçekleştirilen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, iş adamı ile RMK Classic Üst Düzey Yöneticisi Füsun Kuran'ın katıldığı basın toplantısında sponsorluğun yapısı tanıtıldı.

TEŞEKKÜR ETTİ
Fikret Orman, Koç Holding ile beşinci işbirliğini gerçekleştirdiklerine ifade ederek, "Futbol takımımızın efsane sponsoru Beko ile başladık. Rahmi beyin çok ilgisi olan RMK Marine ile sponsorluğu götürüyoruz" dedi. Rahmi Koç, toplantıda Fikret Orman'a, "Geçen sezon Beşiktaş çok büyük bir performans göstererek şampiyon oldu. Bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamınızı istiyorum. Çok önemli transferler yaptık. Avrupa'da da başarı gelecektir. Bundan eminim" ifadelerini kullandı.

ŞIKLIK YARIŞI YAPTILAR!
Sponsorluk anlaşmasında iş adamı Rahmi Koç bizzat bulundu. Aynı zamanda kongre üyesi de olan Rahmi Koç ile Başkan 'ın şıklıkları dikkat çekiciydi.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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