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'da Morais dönemi sona erdi

Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Portekizli teknik direktör ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Antalyasporda Morais dönemi sona erdi

Öztürk, Hasan Subaşı Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, " ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Yönetim kurulu olarak dünkü toplantımızda bu karara vardık. İşlemlere başlandı. Karşılıklı görüşmeler devam ediyor. Hepimize hayırlı olsun." dedi.

Bir gazetecinin, "Rıza Çalımbay ile anlaşıldığı şeklinde iddialar var. Ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Öztürk, "Yeni teknik direktörümüz belli değil. Çeşitli görüşmelerimiz var. Rıza Çalımbay da bunlardan biri." diye konuştu.

Geçen sezonun ikinci yarısına 'un başına geçen Morais'in Akdeniz temsilcisindeki görevi sadece 10 ay sürdü. Antalyaspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 6 haftada galibiyet alamayarak 2 puanla son sırada bulunuyor.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe 19:35
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