A Milli Takımımız zafere kilitlendi

A Milli Futbol Takımımız, Ukrayna ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı son çalışmayla tamamladı. Fatih Terim yönetimindeki çalışma taktik ağırlıklıydı. İmparator, Konya'daki son idman öncesi oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirirken, "Ayağınızı yere sağlam basın. Ukrayna maçına tempolu başlamamız lazım. Rakibimiz deplasmand iyi oynayan bir takım. Asla gevşemeyelim" dediği öğrenildi. Oyuncuların da bir hayli hırslı olduğu gözlendi.