2014'te olmadı bu kez bitiyor

Orta alanda yaşadığı büyük sorunu yaz transfer döneminde çözemeyen Fenerbahçe gözünü Ocak ayına dikti... Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Dick Advocaat'ın istediği takviyeyi ara transferde yapmak için kolları sıvadı. Yönetimin listesinin ilk sırasında ise Nuri Şahin yer alıyor. Bu sezon Thomas Tuchel yönetimindeki Borussia Dortmund'ta forma şansı bulamayan milli futbolcunun menajeri Rıza Fazeli ile temasa geçen Fenerbahçe resmi teklifini iletti. Ocak ayında Nuri'ye birçok talip çıkabileceğini düşünen Sarı-Lacivertliler bu kez elini çabuk tutmak istiyor. Fazeli yaptığı açıklamada, "Nuri ile ilgilenen kulüpler var. Fakat şu anda konuşmamız uygun olmaz" diyerek yeşil ışık yaktı.



KARİYERİ SON YILLARDA DÜŞÜŞ İÇİNDE

Fenerbahçe 2014 yılında da Nuri Şahin'i transfer etmek için çok önemli bir hamle yapmıştı. Fakat milli futbolcu, Real Madrid'ten ayrıldıktan sonra tercihini Dortmund'a geri dönmekten yana kullanmıştı. Sarı-Lacivertliler yıldız futbolcuyu bu kez bitirmeye oldukça yakın gözüküyor. Dortmund ve Real Madrid'in yanı sıra Liverpool'da da oynayan 28 yaşındaki Nuri Şahin'in kariyeri son yıllarda düşüş içinde. Yıldız oyuncu bu sezon Dortmund formasını hiç giyemedi.