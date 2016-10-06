Orta alanda yaşadığı büyük sorunu yaz transfer döneminde çözemeyen Fenerbahçe gözünü Ocak ayına dikti... Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Dick Advocaat'ın istediği takviyeyi ara transferde yapmak için kolları sıvadı. Yönetimin listesinin ilk sırasında ise Nuri Şahin yer alıyor. Bu sezon Thomas Tuchel yönetimindeki Borussia Dortmund'ta forma şansı bulamayan milli futbolcunun menajeri Rıza Fazeli ile temasa geçen Fenerbahçe resmi teklifini iletti. Ocak ayında Nuri'ye birçok talip çıkabileceğini düşünen Sarı-Lacivertliler bu kez elini çabuk tutmak istiyor. Fazeli yaptığı açıklamada, "Nuri ile ilgilenen kulüpler var. Fakat şu anda konuşmamız uygun olmaz" diyerek yeşil ışık yaktı.
KARİYERİ SON YILLARDA DÜŞÜŞ İÇİNDE
Fenerbahçe 2014 yılında da Nuri Şahin'i transfer etmek için çok önemli bir hamle yapmıştı. Fakat milli futbolcu, Real Madrid'ten ayrıldıktan sonra tercihini Dortmund'a geri dönmekten yana kullanmıştı. Sarı-Lacivertliler yıldız futbolcuyu bu kez bitirmeye oldukça yakın gözüküyor. Dortmund ve Real Madrid'in yanı sıra Liverpool'da da oynayan 28 yaşındaki Nuri Şahin'in kariyeri son yıllarda düşüş içinde. Yıldız oyuncu bu sezon Dortmund formasını hiç giyemedi.
2014'te olmadı bu kez bitiyor
Ocak ayında orta alana takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertlilre bu sezon müzmin yedek olan Nuri’nin menajeriyle temasa geçti. Real Madrid'ten ayrılırken Fenerbahçe'den çok ciddi bir teklif alan fakat tercihini Dortmund'a geri dönmekten yana kullanan tecrübeli futbolcu bu kez Sarı-Lacivertli formayı giymeye çok sıcak bakıyor...
Orta alanda yaşadığı büyük sorunu yaz transfer döneminde çözemeyen Fenerbahçe gözünü Ocak ayına dikti... Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Dick Advocaat'ın istediği takviyeyi ara transferde yapmak için kolları sıvadı. Yönetimin listesinin ilk sırasında ise Nuri Şahin yer alıyor. Bu sezon Thomas Tuchel yönetimindeki Borussia Dortmund'ta forma şansı bulamayan milli futbolcunun menajeri Rıza Fazeli ile temasa geçen Fenerbahçe resmi teklifini iletti. Ocak ayında Nuri'ye birçok talip çıkabileceğini düşünen Sarı-Lacivertliler bu kez elini çabuk tutmak istiyor. Fazeli yaptığı açıklamada, "Nuri ile ilgilenen kulüpler var. Fakat şu anda konuşmamız uygun olmaz" diyerek yeşil ışık yaktı.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.