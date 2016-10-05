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Ufuk’ta şampiyonluk var

Beşiktaş coach’u Sarıca, “Bizden daha bütçeli takımlar var. Ama biz hepsine ka-r şı kazanmaya adayız” dedi.

Ufuk’ta şampiyonluk var
Beşiktaş coach'u Ufuk Sarıca, yeni sezonda takımından oldukça iddialı. Önceki yıl Karşıyaka'yı şampiyon yapan Sarıca, "11 tane yeni oyuncu ile takım oluşturmak kolay değil. Hepsinin ayrı dünyalara var. tek bi dünyada buluşturmak birleştirmeye çalışıyoruz ve 5 haftada iyi yol katettik. Sezon başlayınca oynayacağımız maçlarda daha iyi olacağız. Bizden daha bütçeli takımlar var ama biz hepsine karşı kazanmaya adayız" dedi. Sarıca şöyle devam etti: "Taraftarımızda büyük bir heyecan olduğunu görüyorum. 2-3 senedir ölü toprağı var. Ölü toprağı atılsın salon dolsun. . Çok iyi bir takım izleyecekler."

ORMAN: 3 YIL SONRA EUROLEAGE
Sompo Japan ile imzalanan sponsorluk anlaşmasında konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Euroleague'e katılınca hemen başarı beklentimiz yok. Ancak 3 yıl içerisinde başarı bize gelecektir diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Osman CENGİZ
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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