Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve Mehmet Topal 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın akşam oynanacak Ukrayna karşılaşması öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Terim, kendilerini bekleyen 2 tane önemli karşılaşma olduğunu belirterek, "Bu maçlar için teknik, taktik anlamda iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Çalışmalarımızı sahaya yansıtabilirsek istediğimiz sonuçları elde edip yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Gönül isterdi ki rakiplerimizi konuşalım, analizini yapalım ama biliyorum ki gündeminizde başka şeyler var. Medyayı takip ettiğimizi bilmenizi isterim. Bu konuya bir açıklık getireyim. Türkiye Futbol Direktörlüğü kavramının ve görev tanımının ne olduğuna ilişkin sanıyorum bir kafa karışıklığı var. Onu bir açıklayayım. Türkiye futbolunun geleceği için bir plan ve proje oluşturarak kısa orta ve uzun vadeli bir yapı oluşturma işidir. Bir çok projede dirsek temasında olur. Fazla detayını başka toplantılarda konuşuruz ama daha net anlaşılması için başka bir program yaptık. Önümüzdeki maçlar sonrası TFF'nin kendi sayfasında Türkiye Futbol Direktörlüğü faliyet raporunu aylık olarak yayınlayacağız" dedi."Türk futbolunun gelişimi için marka değerinin artırılması için katkısı, bilgisi, projesi kim varsa geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bizzat onlara da kapımın açık olduğunun sizlerin huzurunda açıklamak istiyorum" diyen Terim, son günlerde çıkan haberler hakkında ise, "Burdaki emekçiler lütfen söylediklerimden alınmasınlar. Şimdi çoğunuz yine milli takım öncesi maç öncesi yaşanan servis edilen yazılan söylenen duyumla, yalanla beslenmeden dolayı patlamamı, kızmamı, ağzıma geleni söylememi istiyorsunuz. Ama beklentileri karşılayamacağım kusura bakmayın. Planların aleti olmayacağım. Görevimin ve pozisyonumun sorumluluğu üzerinde davranmaya ve ihtiyacımız olan sağduyaya ve sakinliği göstermeye çalışacağım, bu sakinliğe özen göstereceğim. Hepiniz biliyorsunuz ve görüyorsunuz ki son günlerde çıkan milli takım kadrosuna aldığım ve almadığım oyuncularla ilgili şahsımla ve oyuncularımya ilgili. Haksızca ve karalayıcı ifadelerden gerçekten büyük üzüntü duyduğumu belirtmek isterim. Ordan duydum, burdan duydum diye ortaya atılan çirkin iftiralarla ilgili tek tek mücadele edeceğimi bilmenizi isterim. Oyuncularımla alakalı ahlaksızca haber ve yorumlara izin vermeyeceğimden emin olabilirsiniz. Bedelini ödemeyi göze almış ve hatta milli menfaatleri kendi dünya duruşunun ve karakterinin önüne koyarken sağduyu ve aklı selim düşünceden çıkarak beni planlarının önünde görenlere kendimi de kadroya aldığım veya almadığım oyuncularımı da yedirmem. Kadroya aldığım ve almadığım oyuncular bu ülkenin bir evladıdır. İçimde bulunduğum durumu özetleyen bir atasözü var. 'Göz o ki dağın arkasını göre, akıl o ki başına geleceğini bile. İçinde olduğum dağın arkasını ve sislerin arkasındaki gerçekleri görmeye daha yeni başladılar. Suni yıpratma çabası içinde olanlara kendimi de, kadroya aldığım veya almadığım oyuncularımı da yedirmem. Türk futbolunun geleceği için herkesi sağ duyuya davet ediyorum. Birlik olmaya ihtiyacımız var. İçinde bulunduğum dağın arkasını ve sislerin arkasındaki gerçekleri görmeye herkes daha yeni başladı" diye konuştu.Ahımız var diyenlerin başının üzerinde yeri olduğunu vurgulayan Terim, "Saygı çerçevesine eleştiren herkesin başımızın üstünde yeri var. Hepinizin yaptığı işin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Sizin bekledikleriniz olduğu gibi, benim de istediklerim oluyor. İstemeden gönlünü kırdıklarım, geçmişteki manipüle edilmiş bilgilerden ahımız var diyenler, hepsinin başımın üstünde yeri var. Kadroda olmayan oyuncularım hakkında soru almayacağım. Cevaplamak istemediğim için değil. Genç oyuncularım etkilenmesin diye. Şimdi Ukrayna ve İzlanda maçı ile ilgili sonu varsa alacağım" ifadelerini kullandı.Emre Mor ile ilgili bir soruya Türkiye Futbol Direktörü şöyle cevap verdi:"Emre Mor son 3 ayda kalbimize giren bizi meşgul eden çok yetenekli bir oyuncu. Sonsuz teşekkür ediyorum onu kazandıranlara... Çok doğru bir transfer yaptı bence Dortmund'a giderek ve süre almasına çok memnunum. Çok güzel işler yapacağına inanıyorum. Her geçen gün iyiye gidiyor. Süre aldıkça daha da iyi olacak. 10-15-50 dakika hiç önemli değil yeterki oynasın. Olağanüstü yetenekleri var kimsede olmayan. Bir de arkadaşlarıyla kontakt olarak oynarsa çok daha iyi olur. Burada seyircimizle birlikte iyi işler yapacağını düşünüyorum. Şu sabrı hepimiz göstermeliyiz. 18-19 yaşındaki bir gençten bahsediyoruz. 3-4 ay önce küçük bir takımda yani ekonomik olarak küçük bir ekip birden bire Türkiye Milli Takımı daha sonra Dortmund'a gitti. Herşeyi dört dörtlük bekleyemeyiz herkese tanıdığımız töleransı ona da tanıyacağız. Allah zeval vermesin."Terim, Ukrayna Teknik Direktörü Shevchenko ile ilgili gelen bir soruya ise, "Shevchenko ile kısa bir süre çalıştık ama dünyanın en büyük oyuncularından bir tanesi. İtalya tarihininin unutulmazları arasına girmişti. Büyük futbolcu kimliğiyle yetinmeyerek teknik adamlıkta da bilgiler edinilerek daha donanımlı olacağına yürekten inanıyorum. Tanıyacağınız çok beyefendi bir futbolcuydu ve büyük bir antrenör olacak. Kaybedersek gidip elini sıkmaktan büyük zevk alırım, bunu hak eden bir insan. Zaman zaman görüşüyoruz telefon veya rastlaştığımız bu yüzden çok mutluyum" diye cevap verdi.Bir basın mensubunun Ömer Toprak'ın yeniden mili takıma çağrılmasıyla ilgili sorusuna ise Terim, şöyle cevap verdi:"Ömer Toprak açıkcası yaşanan bir olaydan sonra almadık. Onun sakatlıkları oldu, olmadı. Yarın yine olmayabilir. Arkadaşlar benim burada inanın kimseyle şahsi bir işim olması mümkün değil. Antalya'da prim meselesi değil dedim, getirdiğiniz prim meselesine bağladınız. Sonuç olarak bunlar olur. Ömer benim evladım, futbolcum hep öyle oldum."Caner Erkin'in sonradan kadroya alınması hakkında da açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Caner'e gelince açıklamasını yaptım. Ben istedim bunu belirttim. Hasan Ali iyi olsaydı belki hiç almayacaktım. Bu benim kendi tasarrufum. Bu bir... İkincisi Caner'in bir de sağlık durumu var. Hem Hasan Ali'nin sağlık durumu hem Caner'in sağlık durumu var. İkisi de sıkıntılı, doktorlarımız görüşüyor. Bugün ilk kez idmana çıkacak. Hasan Ali kadroya geliyordu son dakika Fenerbahçe ve Milli Takım doktorları görüştüler ve olmadı. Bizim için önce sporcu ve insan sağlığı geliyor. Gökhan'ı almadım bu kez yani Ömer ve Gökhan mevzusundan dolayı değil. Ömer ile Gökhan sadece olmaz Hakan da olur. Onlar iyi arkadaş oldular biz dışarıda kaldık. Onlar tamir ederler, etmeliler doğru yolu bularak" ifadelerini kullandı.Milli Takım'da forvet sıkıntısının yaşanmadığını da vurgulayan Terim, "Mevlüt Fransa'da iyi oynuyor. Enes, Hollanda'da önemli bir rol üstlendi. Yunus ve Cenk de bu sezon çok iyi... Biri yapamazsa öbürünü sokarız. O yüzden bu sayıları çoğaltacağız. Bir sürpriz yapacaktır. Türkiye'nin her tarafındaki oyuncuları kadroya almaya çalışıyoruz. Bu çocuklara sahip çıkmak gerekiyor. Allah yolumuzu açık etsin" dedi.A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Mehmet Topal ise, çok iyi bir takıma karşı oynayacaklarını belirterek, "Onlar da yeni jenerasyon. Seyirci avantajımızı kullanmak istiyoruz. Bu iki maç çok önemli, hedefimiz 6 puan. Hırvatistan gibi zor deplasmandan 1 puan aldık. Hocamızın dediği gibi yenemiyorsak da yenilmeyelim. Hocamız nerede görev verirse orada oynayacağım, fark etmiyor. Takım adına konuşacak olursam, bu bizi olumsuz etkiliyor. Biz konsantrasyonumuzu Dünya Kupası'na gitmeye verdik. Biz tecrübeli olduğumuz için üstesinden geliyoruz ama kadro ile ilgili haberler genç arkadaşlarımızı üzüyor. Kötü oynadığımız zaman, hedeflere ulaşmadığımız zaman istediğiniz her şeyi söyleyin ama böyle iki maç öncesi destek olmalısınız" diye konuştu.