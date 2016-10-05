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Telafisi olmayan bir maç

Telafisi olmayan bir maç
Milli Takımımız'ın yıldız oyuncusu , Ukrayna maçını telafisi olmayan bir karşılaşma olarak değerlendirdi. Cenk, "2. maç bile olsa sahamızda oynayacağımız maçları kazanmalıyız" diye konuştu.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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