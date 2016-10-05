Stat ve taraftara sigorta

Vodafone Arena'yı ve statta maç izleyecek tüm taraftarları kapsamlı ürünleri ile tam güvence altına alacak anlaşma imzalandı. Vodafone Arena için tüm riskleri sigorta altına alan Sompo Japan Sigorta, bu kapsamda yangın, hırsızlık, deprem, yer kayması, sel-su baskını, elektronik cihaz ve makine kırılması hasarları gibi olası tüm hasarlara karşı 140 milyon dolarlık sigorta bedelindeki kapsamlı ürünleriyle tam güvence sağladı. Ferdi Kaza Vefat ve Ferdi Kaza Sürekli Sakatlık teminatları ile bütün taraftarlar Arena'ya girdikleri andan itibaren sigorta güvencesi altında olacak.
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