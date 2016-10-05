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Song’dan müjdeli haber

Song’dan müjdeli haber
Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Rigobert Song'dan iyi haber geldi. Kısmi felç geçiren Kamerunlu eski futbolcu komadan çıktı.

DURUMU İYİ
Beyin kanaması sonrası kısmi felç geçiren Rigobert Song'un artık makinelerin yardımı olmadan nefes aldığı açıklandı. Song'un tedavisine Fransa'da devam edilecek.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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