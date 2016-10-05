  1. En pahalı takım M.United çıktı!
  2. F.Bahçe ile A.Efes kupa için sahada

Thunder’ı yendi

Real Madrid Thunder’ı yendi
Real Madrid, normal süresi 126-126 biten hazırlık maçında Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Oklahoma City Thunder'ı 142-137 mağlup etti. 'den Sergio LLull, son saniye üçlüğüyle skoru 126-126'ya getirdi ve müsabaka uzatmaya gitti.
Etiketler:
  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar