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Ocak planı Nuri&Oscar

Orta sahaya iki takviye birden yapmak isteyen yönetimi, Arjantinli Oscar Romero ile Nuri Şahin’i kiralık olarak almayı hedefliyor...

İşte F.Bahçenin Ocak planı! 2 yıldız birden
Sezonun geride kalan bölümünde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'nin gündeminde yeniden var... Vitor Pereira'nın yerine Dick Advocaat'ın teknik adamlık koltuğuna oturmasının ardından kalan kısa sürede orta alana takviye yapmak için uğraşan Sarı-Lacivertli yönetim hedefe ulaşamamıştı.

YARATICILIK SIKINTISI VAR
Son haftalarda Mehmet Topal, Josef de Souza ve Ozan Tufan üçlüsünden iyi bir verim alınmasına rağmen bu bölgede büyük bir yaratıcılık sorunu yaşayan Advocaat, takviyenin ara transferde yapılması için yönetimden istekte bulundu. Hollandalı hocanın bu bölgeye iki takviye birden talep ettiği, yönetimin şimdiden girişimlere başladığı gelen bilgiler arasında. yönetiminin listesindeki isimlerin Oscar Romero ve Nuri Şahin olduğu belirtiliyor.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR
Sarı-Lacivertliler transfer döneminin kapanmasına iki gün kala, Racing Club formasını giyen Paraguaylı yıldız için teklifte bulunmuş ama zaman sıkıntısı nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Yönetim ocak ayında Romero için birkez harekete geçme kararı aldı. Sarı-Lacivertliler, genç futbolcunun yanı sıra Nuri Şahin'i de gözüne kestirmiş durumda. Dortmund'da forma şansı bulmakta çok zorlanan milli futbolcu için kiralama teklifi yapılacak. Nuri'nin de Fenerbahçe'ye çok sıcak baktığı ifade ediliyor.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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