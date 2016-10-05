Ocak planı Nuri&Oscar

Sezonun geride kalan bölümünde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'nin gündeminde yeniden transfer var... Vitor Pereira'nın yerine Dick Advocaat'ın teknik adamlık koltuğuna oturmasının ardından kalan kısa sürede orta alana takviye yapmak için uğraşan Sarı-Lacivertli yönetim hedefe ulaşamamıştı.
YARATICILIK SIKINTISI VAR
Son haftalarda Mehmet Topal, Josef de Souzave Ozan Tufan üçlüsünden iyi bir verim alınmasınarağmen bu bölgede büyük bir yaratıcılık sorunuyaşayan Advocaat, takviyenin ara transferdeyapılması için yönetimden istekte bulundu.Hollandalı hocanın bu bölgeye iki takviye birdentalep ettiği, yönetimin şimdiden girişimlerebaşladığı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe yönetimininlistesindeki isimlerin Oscar Romerove Nuri Şahin olduğu belirtiliyor.
FORMA ŞANSI BULAMIYOR Sarı-Lacivertliler transfer döneminin kapanmasına iki gün kala, Racing Club formasını giyen Paraguaylı yıldız için teklifte bulunmuş ama zaman sıkıntısı nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Yönetim ocak ayında Romero için birkez harekete geçme kararı aldı. Sarı-Lacivertliler, genç futbolcunun yanı sıra Nuri Şahin'i de gözüne kestirmiş durumda. Dortmund'da forma şansı bulmakta çok zorlanan milli futbolcu için kiralama teklifi yapılacak. Nuri'nin de Fenerbahçe'ye çok sıcak baktığı ifade ediliyor.
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