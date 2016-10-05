Muslera için düğmeye basıldı!

Bu sezon da mükemmel bir performans sergileyen Fernando Muslera için Galatasaray yönetimi düğmeye bastı... Sarı-Kırmızılılar, 2018 yılına kadar sözleşmesi olan Uruguaylı file bekçisine ömür boyu imza attırmayı hedefliyor. Yönetimin Muslera'nın menajerini İstanbul'a çağırdığı ve önümüzdeki ay bir görüşme yapılacağı öğrenildi.



YÖNETİMİN HEDEFİ 2022!

Yönetimin hedefi, 30 yaşındaki kaleci ile 2022'ye kadar sözleşme imzalamak. Muslera'nın da kariyerinin sonuna kadar İstanbul'dakalmak istediği ifade ediliyor.