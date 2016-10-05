Muhteşem bitirdi ama çok kötü başladı

Sezon öncesi Galatasaray taraftarının çok büyük şeyler beklediği SinanGümüş şu ana kadar hayal kırıklığı yaratıyor... Geçen sezon ağır bir sakatlık geçiren, buna rağmen sahalara çok iyi bir şekilde dönen genç yıldız, 34. hafta oynanan Kayseri maçında 3 gol atmıştı.
İDMAN&ÖZEL HAYAT
Hazırlık kampında da etkili bir performans sergileyen Sinan Gümüş, ilk 11'de başladığı Beşiktaş ve Karabük maçlarında kötü bir futbol sergileyince kulübenin yolunu tuttu. Akhisar deplasmanında 1 dakika sahada kalan, Kayseri'de hiç oyuna giremeyen Sinan, Rize önünde 11, Beşiktaş derbisinde ise 3 dakika oynayabildi. Son olarak Antalya maçının 72. dakikasında oyuna giren Sinan, 3. golde önemli pay sahibi oldu. Otoriteler, gurbetçi futbolcunun özel hayatındaki düzensizliklerve düşük idman temposu nedeniyle takım arkadaşlarının gerisinde kaldığı görüşünü savunuyor.
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