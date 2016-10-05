Mersin İdmanyurdu çıkış arıyor

Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Levent Arıkdoğan, sahalarında karşılaştıkları Büyükşehir Gaziantepspor'a 3-0 yenilerek, büyük üzüntü yaşadıklarını ancak yeni yönetimle çıkışa geçmek istediklerini belirtti.



YENİ YÖNETİME HEDİYE EDECEĞİZ

Arıkdoğan, "Yeni yönetime ilk maçta puan hediye edemedik ancak bundan sonraki maçlarımızda puanlar alıp yönetimimize hediye edeceğiz" dedi.